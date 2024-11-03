росію ймовірно очікуватиме дефіцит ППО – ISW

Це може обмежити застосування авіації на фронті.

кремль має проблеми з постачанням компонентів для виробництва ППО і якщо ЗСУ знищать велику кількість російських систем, росія може зазнати дефіциту та обмежить застосування авіації.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики наводять одні з останніх інцидентів на полі бою, коли українська армія уразила сім російських радарів і систем ППО в ніч з 20 на 21 жовтня, а також мали досягнення і в інші дні.

"2 листопада, російський користувач Telegram, який стверджує, що є співробітником невказаного підрозділу російських спецслужб, заявив, що ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по російській системі ППО С-300/400 біля окупованого Моспіно", - пишуть аналітики.

Вони додають, що джерела досі з'ясовують збитки, завдані системі. Українські військові націлилися на системи ППО шістьма ракетами ATACMS, і три з них росіянам вдалося збити.

Раніше, 31 жовтня, в соцмережах заявляли, що ЗСУ 23 числа вразили російську радіолокаційну станцію "Підліт" поблизу окупованого мису Тарханкут у Криму за допомогою безпілотника. Більш того, росіяни досі не евакуювали пошкоджену станцію для ремонту.

В той же день український підрозділ опублікував кадри, які, ймовірно, демонструють успішний український удар по російському ЗРК "Бук" у районі лінії фронту.

Також на кадрах помітні вторинні детонації, які відповідають успішному удару по такій системі.

А 25 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили вразили російський ЗРК "Бук-М3" і знищили систему радіолокації іншого ЗРК "Бук-М2" в окупованій Луганській у ніч з 24 на 25 жовтня.

Офіційні українські джерела повідомили, що українські військові вразили систему "Бук-М2" на півдні України 23 числа, а також систему "Бук-М3" у ніч з 20 на 21 жовтня у невказаному районі лінії фронту.