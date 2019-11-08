Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

"За наявною інформацією, ряд структур, що мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти (такі як "push-повідомлення") з метою поширення інформації про несанкціоновані (незаконні) масові заходи"

Роскомнагляд направив на адресу компанії Google листа з вимогою вжити заходів щодо недопущенню рекламування несанкціонованих масових заходів на відеохостингу YouTube.

"За наявною інформацією, ряд структур, що мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти (такі як "push-повідомлення") з метою поширення інформації про несанкціоновані (незаконні) масові заходи, в тому числі спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення... У разі невжиття Google заходів реагування Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії, залишаючи за собою право на адекватну реакцію", - ідеться в заяві Роскомнагляду.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.

"Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (в тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова в Москві", - повідомляє Андрій Климов.

Нагадаємо, що у центрі російської столиці, Москви, після узгодженого мітингу на проспекті Сахарова почали затримувати людей.