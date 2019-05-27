Болтона слід називати радником з руйнування безпеки, - МЗС КНДР
"Болтона слід називати не радником з безпеки, який працює для її забезпечення, а радником з руйнування безпеки, який руйнує світ і безпеку. Не дивно, що безчесні слова будуть злітати з вуст людини, що має структурні недоліки, і краще за все, щоб цей дефектний людський продукт зник якнайскоріше", - йдеться в коментарі речника МЗС КНДР, опублікованому в понеділок Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК).
Зазначимо, 19 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін досягли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова. КНДР, зокрема, пообіцяла згорнути свою ядерну програму .
Про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові Кім Чен Ин та Муж Чже Ін домовилися ще під час саміту у квітні цього року. Згодом у червні 2018 Кім Чен Ин зустрівся в Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом. Тоді сторони підписали спільний документ, згідно з яким КНДР готова відмовитися від ядерної зброї.
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