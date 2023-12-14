Розбіжності в ЄС щодо України посилають неправильний сигнал США – прем'єр Швеції

Шведський прем'єр наголосив, що наступні два-три дні або дадуть підстави для цього занепокоєння, або покажуть, що країни ЄС все ще єдині.

В разі нездатності лідерів ЄС домовитися про фінансову та політичну підтримку України цього тижня на саміті Євроради США можуть отримати небезпечний сигнал, де частина республіканців виступає проти збільшення допомоги Києву.

Про це заявив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Financial Times.

За його словами, він найбільше стурбований тим, який сигнал європейські союзники надішлють Вашингтону, якщо не домовляться про 50 мільярдів євро допомоги та про початок переговорів про членство України в ЄС.

"Мене найбільше турбує той факт, що якщо Європа демонструє ознаки розколу, це є сигналом для США. І навпаки. Якщо ми хочемо, щоб США продовжували підтримувати Україну, Європа повинна показати американському народу, що ми самі продовжуємо підтримувати Україну", – сказав Крістерссон.

Шведський прем'єр наголосив, що наступні два-три дні або дадуть підстави для цього занепокоєння, або покажуть, що країни ЄС все ще єдині.

"Основним джерелом нашої сили протягом останніх двох років було те, що країни ЄС були настільки об'єднані, і що трансатлантичний зв'язок працював так добре. Це було безцінно", – додав Крістерссон.

Нагадаємо, Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, що дозволяє рекордні 886 млрд доларів щорічних військових витрат. Проект президента Джо Байдена про допомогу Україні на 61 млрд доларів буде розглянутий окремо.