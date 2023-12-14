Сенат схвалив оборонний бюджет США на 2024 рік

Проект президента Джо Байдена про допомогу Україні на 61 млрд доларів буде розглянутий окремо.

Сенат США підтримав законопроект про оборонну політику, що дозволяє рекордні 886 млрд доларів щорічних військових витрат. Проект президента Джо Байдена про допомогу Україні на 61 млрд доларів буде розглянутий окремо.

Про це повідомляють Reuters, The New York Times.

Цього року законопроект налічує майже 3100 сторінок та дозволяє виділити на 3% більше коштів, ніж минулого року. Проєкт був прийнятий за сильної підтримки як демократів, так і республіканців, які обійшли партійні розбіжності із соціальних питань.

Окремо від законопроектів про асигнування, які встановлюють рівні державних витрат, закон про повноваження національної оборони, або NDAA, санкціонує все: від підвищення заробітної плати військовослужбовцям (цього року воно становитиме 5,2%) до закупівель кораблів, боєприпасів та літаків, а також таких заходів, як заходи допомоги Україні та протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

NDAA "гарантує, що Америка зможе тримати лінію проти росії, твердо протистояти Комуністичній партії Китаю і гарантує, що американські збройні сили завжди залишатимуться на найсучаснішому рівні в усьому світі", заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.

Сенат, що складається зі 100 членів, підтримав NDAA 87 голосами проти 13. Очікується, що Палата представників прийме його вже пізніше цього тижня і відправить його до Білого дому, де президент Джо Байден, як очікується, підпише його та надасть закону статусу закону.

Законопроєкт продовжує один захід допомоги Україні - Ініціативу сприяння безпеці України - до кінця 2026 року, дозволяючи виділяти 300 млн доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, та наступного.

Однак ця цифра незначна порівняно з 61 млрд доларів допомоги Україні, яку Байден попросив Конгрес схвалити, щоб допомогти Києву у боротьбі з російським вторгненням, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Цей запит на надзвичайні витрати застряг у Конгресі, оскільки республіканці відмовилися схвалити допомогу Україні, допоки демократи не погодилися на значне посилення імміграційного законодавства.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на $200 мільйонів.