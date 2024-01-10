Розділення України потрапило до 10 глобальних ризиків 2024 року журналу The Time

Видання називає 2024 рік "точкою перелому у війні".

Журнал TIME склав ТОП-10 глобальних ризиків, які наражатимуть світ на небезпеку у 2024 році. Війну в Україні видання поставило на третє місце – після потенційних потрясінь через вибори президента США та можливого розширення війни на Близькому Сході – заявивши про ризик "розділення".

"У 2023 році головними подіями були дві війни в Європі (Росія проти України) та на Близькому Сході (Ізраїль проти Хамасу). У 2024 році ці конфлікти розширяться, але найбільший глобальний ризик становить третя «війна» – Сполучених Штатів проти самих себе", – зазначає видання.

Що пише TIME про Україну у 2024 році

Вторгнення росії в Україну залишається історичною поразкою. НАТО поповнився новими членами – Фінляндією та Швецією.

ЄС відкрив процес членства для України, росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, і ще більше на підході, а половина її суверенних активів була заморожена – гроші все ймовірніше будуть використані на відбудову України.

Європа більше не купує російські енергоносії. Але Україна буде де-факто розділена цього року, і росія зараз має ініціативу на полі бою і матеріальну перевагу.

2024 рік – це точка перелому у війні: і якщо Україна найближчим часом не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї і не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися незворотними і цілком можуть розширитися.

Київ зазнав сильного удару від зменшення політичної та матеріальної підтримки з боку Сполучених Штатів, а перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує більше військ.

З усіх цих причин цього року Київ піде на більші військові ризики, в тому числі завдасть ударів по більшій кількості цілей на території росії, що спровокує безпрецедентну російську реакцію і може втягнути НАТО в конфлікт.

Нагадаємо, США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.