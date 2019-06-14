Розенблат вимагатиме компенсації від НАБУ у розмірі 100 млн грн
"12 червня 2019 року шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва виніс рішення по так званій "бурштиновій справі". Ним було визнано всі дії правоохоронних органів по відношенню до народного депутата Борислава Розенблата, до людини Борислава Розенблата, незаконними. Все це було прямим переслідуванням моєї політичної діяльності", - зауважив Розенблат під час прес-конференції у Житомирі, інформує "Укрінформ".
Він надав журналістам копію постанови суду від 12 червня, яка виносилася на закритому засіданні. У документі йдеться, що шостий апеляційний адмінсуд залишив без задоволення апеляційні скарги Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури. Крім того, постанова залишила без змін рішення окружного адміністративного суду Києва від 20 вересня 2018 року, в якому зазначається про протиправність дій детективів НАБУ, погоджених з прокурорами САП, щодо оперативно-розшукових дій у справі Розенблата.
"Ми підготували позов до суду з вимогою на відшкодування завданих мені збитків. Я не помилюся, якщо скажу, що виношу їх у розмірі 100 млн грн", - додав депутат.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті Служба безпеки України перехопила понад 200 кг бурштину, який у мішках перевозили на авто.
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