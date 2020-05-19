Rozetka тестує у Києві доставку на мережу АЗС WOG
Серед пунктів видачі замовлень у "Rozetka" з'явилась нова опція - забрати замовлення на мережі АЗС WOG.
Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників компанії, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що наразі Rozetka і WOG проводять пілот: замовлення доставляють на 11 АЗС у Києві.
Фото: Економічна правда
Протягом тижня кількість пунктів "WOG", де можна буде забрати повністю оплачений товар, збільшать, також оцінюватиметься попит в регіонах.
Замовлення на автозаправних комплексах "WOG" в Києві можна отримати за наступними адресами:
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вул. Богатирська, 15А
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пр. Броварський, 11Б
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вул. Науки, 49А
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пр. Валерія Лобановського, 116
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пр. Перемоги, 11Б
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Севастопольська площа, 5
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вул. Сім'ї Сосніних, 17А
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вул. Солом'янська, 40А
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вул. Дніпровська набережна, 16Б
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вул. Берковецька, 6
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вул. Бориспільська, 12
Повідомляється, що максимальна вага товару - 15 кг, максимальна довжина - 90 см.
При цьому, від частини замовлення відмовитися неможливо, як і оформити повернення товару на АЗС. Також немає можливості оглянути, приміряти і перевірити товар, оплатити його подарунковим сертифікатом, взяти в кредит або оплатити за безготівковим розрахунком.
Отримати замовлення можна тільки з документом, що посвідчує особу.
Нагадаємо, що "Rozetka" відзначає зростання обсягу продажу товарів для творчості та фітнесу за час карантину
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