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Rozetka тестує у Києві доставку на мережу АЗС WOG

Отримати замовлення можна тільки з документом, що посвідчує особу
При цьому, від частини замовлення відмовитися неможливо, як і оформити повернення товару на АЗС.
Rozetka тестує у Києві доставку на мережу АЗС WOG Фото: kievskaya.com.ua

Серед пунктів видачі замовлень у "Rozetka" з'явилась нова опція - забрати замовлення на мережі АЗС WOG.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на представників компанії, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що наразі Rozetka і WOG проводять пілот: замовлення доставляють на 11 АЗС у Києві.

Фото: Економічна правда

Протягом тижня кількість пунктів "WOG", де можна буде забрати повністю оплачений товар, збільшать, також оцінюватиметься попит в регіонах.

Замовлення на автозаправних комплексах "WOG" в Києві можна отримати за наступними адресами:

  • вул. Богатирська, 15А

  • пр. Броварський, 11Б

  • вул. Науки, 49А

  • пр. Валерія Лобановського, 116

  • пр. Перемоги, 11Б

  • Севастопольська площа, 5

  • вул. Сім'ї Сосніних, 17А

  • вул. Солом'янська, 40А

  • вул. Дніпровська набережна, 16Б

  • вул. Берковецька, 6

  • вул. Бориспільська, 12

Повідомляється, що максимальна вага товару - 15 кг, максимальна довжина - 90 см.

При цьому, від частини замовлення відмовитися неможливо, як і оформити повернення товару на АЗС. Також немає можливості оглянути, приміряти і перевірити товар, оплатити його подарунковим сертифікатом, взяти в кредит або оплатити за безготівковим розрахунком.

Отримати замовлення можна тільки з документом, що посвідчує особу. 

Нагадаємо, що "Rozetka" відзначає зростання обсягу продажу товарів для творчості та фітнесу за час карантину

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19 05 2020 11:32
ТЕГИ: Київ, АЗС, rozetka
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