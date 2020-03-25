Rozetka відзначає зростання обсягу продажу товарів для творчості та фітнесу за час карантину

"Замовляйте в онлайні їжу, одяг, посуд, що завгодно, зроблене в Україні. Для вас маленька баночка меду буде приємною дрібничкою, а для виробника може стати рятувальним колом"

"Протягом останніх двох тижнів ми спостерігаємо небувале - майже 250% - зростання обсягів продажу товарів для фітнесу. Це означає, що ви вирішили під час карантину займатися спортом. А також на 280% виросли товари для творчості, на 156% - настільні ігри й на 40% - книги. Ми точно вийдемо з цього випробування розумнішими й згуртованішими. І, сподіваюся, в хорошій фізичній формі"

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ "Розетка.Уа", Київ) відзначає зростання обсягів продажу товарів для творчості, товарів для фітнесу та настільних ігор за останні два тижні, про це йдеться в листі засновника і співвласника компанії Владислава Чечоткіна, розісланому клієнтам компанії ввечері 24 березня, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Протягом останніх двох тижнів ми спостерігаємо небувале - майже 250% - зростання обсягів продажу товарів для фітнесу. Це означає, що ви вирішили під час карантину займатися спортом. А також на 280% виросли товари для творчості, на 156% - настільні ігри й на 40% - книги. Ми точно вийдемо з цього випробування розумнішими й згуртованішими. І, сподіваюся, в хорошій фізичній формі", - йдеться в тексті листа.

Засновник маркетплейсу також звернувся до клієнтів Rozetka з проханням постаратися перевести максимальну кількість покупок в онлайн і за можливості підтримати малий український бізнес.

"Замовляйте в онлайні їжу, одяг, посуд, що завгодно, зроблене в Україні. Для вас маленька баночка меду буде приємною дрібничкою, а для виробника може стати рятувальним колом", - йдеться в листі.

Чечоткін також наголошує, що всі замовлення, зроблені на маркетплейсі, можна отримати і адресною кур'єрською доставкою, і забрати в точках самовивезення.

"Ми в Rozetka працюємо практично 24/7. Ми прискорюємося, трансформуємося під ваші потреби, залучаємо додаткових працівників складу, операторів і кур'єрів, оптимізуємо процеси", - наголошується в листі співвласника Rozetka.

Як повідомлялося, Rozetka нарощує штат співробітників у зв'язку з лавиноподібним збільшенням кількості замовлень і попереджає про можливі затримки доставки.

Раніше група компаній "Нова пошта" спільно з інтернет-магазином Rozetka і торговельною мережею АТБ у тестовому режимі запустили послугу доставки продуктів харчування в Дніпропетровській області.

У свою чергу маркетплейс Prom.ua, що входить до групи компаній EVO, ухвалив рішення вилучити з каталогу всі медичні маски та дезінфектори, розміщені від імені нових продавців, з метою недопущення спекуляції.

17 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про розробку разом із відомими ритейлерами та службами доставки структури для допомоги окремим уразливим категоріям громадян, що потребують допомоги в період обмежувальних заходів через коронавірус.

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