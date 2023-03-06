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Rozetka запрацювала в Польщі в тестовому режимі

06 березня 2023, 15:38
Rozetka запрацювала в Польщі в тестовому режимі
Український інтернет-магазин та маркетплейс Rozetka виходить на польський ринок.

Українська Rozetka розпочала роботу на ринку Польщі у тестовому режимі, про це розказав співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Написав на своїй Facebook-сторінці.

Компанія наразі працюватиме в тестовому режимі: "Перевіряємо усі процеси, наповнюємо асортиментом сайт, налагоджуємо усі логістичні ланки", йдеться в пості. 

“Буду періодично ділитися тут нашим розвитком у Польщі. Розраховуємо, як на велику українську аудиторію (понад 2 млн українців проживають у Польщі), так і на місцеву”, написав Чечоткін

І подякував ЗСУ за те, що це в принципі можливо! 

“За те, що через рік після початку повномасштабної війни, ми не тільки вистояли, а можемо розвивати бізнес. І всім нашим клієнтам, для яких ми залишилися «щоразу що треба”, додав співзасновник Rozetka.

Сайт польської Rozetka доступний польською та українською мовами. Оплата можлива карткою онлайн або при отриманні,доставка здійснюється до поштоматів або кур'єром по всій країні. 

У прес-службі Rozetka зазначають, що на сайті постійно додаються нові сервіси та можливості.

Влітку стало відомо, що Нова пошта виходить польский ринок.

 

Польщабізнесrozetka

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