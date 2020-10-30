Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ

На товари бренду RZTK поширюється гарантія і сервісне обслуговування безпосередньо від "Розетки"

Український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka запустив власний бренд побутової і напівпрофесійної техніки RZTK. В асортименті - від газонокосарок до електробритв.

Про це ain.ua стало відомо з власних джерел, пише "Економічна правда".

Дизайн логотипу виконаний у фірмовому стилі Rozetka. Айдентику розробило агентство Fedoriv Agency: окремий від материнського бренду логотип, приклади розміщення на товарах, дизайн упаковки, лендінг і проморолики - за принципом інхаус.

Сам бренд позиціонується як "перевірена і надійна альтернатива дорогим брендам". Як повідомили в Fedoriv Agency, RZTK входить в нижній ціновий сегмент.

"RZTK - це новий унікальний бренд техніки, що поєднує в своїй продукції справжню німецьку якість, інноваційні корейські технології та доступні українські ціни. З початку він орієнтований на вимогливого європейського споживача, однак це не виключає амбіцій світового масштабу", - йдеться на Facebook-сторінці RZTK.

Бренд зареєстрований в Німеччині, сама техніка вироблена в Китаї. На товари бренду RZTK поширюється гарантія і сервісне обслуговування безпосередньо від "Розетки".

У компанії поки не робили офіційних заяв з приводу запуску бренду.

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