Rozetka розпочала продажі власного бренду техніки - ЗМІ
Про це ain.ua стало відомо з власних джерел, пише "Економічна правда".
Дизайн логотипу виконаний у фірмовому стилі Rozetka. Айдентику розробило агентство Fedoriv Agency: окремий від материнського бренду логотип, приклади розміщення на товарах, дизайн упаковки, лендінг і проморолики - за принципом інхаус.
Сам бренд позиціонується як "перевірена і надійна альтернатива дорогим брендам". Як повідомили в Fedoriv Agency, RZTK входить в нижній ціновий сегмент.
"RZTK - це новий унікальний бренд техніки, що поєднує в своїй продукції справжню німецьку якість, інноваційні корейські технології та доступні українські ціни. З початку він орієнтований на вимогливого європейського споживача, однак це не виключає амбіцій світового масштабу", - йдеться на Facebook-сторінці RZTK.
Бренд зареєстрований в Німеччині, сама техніка вироблена в Китаї. На товари бренду RZTK поширюється гарантія і сервісне обслуговування безпосередньо від "Розетки".
У компанії поки не робили офіційних заяв з приводу запуску бренду.
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