"ДахаБраха", опера "Йов" та Тарас Прохасько: оголосили лауреатів Шевченківської премії
Про це передає "Суспільне", повідомляє "Громадське".
У номінації "Література" цьогоріч два переможці: Маріанна Кіяновська з книжкою поезій "Бабин Яр. Голосами" та Тарас Прохаська зі збіркою есеїв "Так, але...".
У категорії "Публіцистика, журналістика" лауреаткою стала журналістка Євгенія Подобна з книжкою "Дівчата зрізають коси" про жінок, які брали участь у війні на Донбасі.
Український етно-гурт "ДахаБраха" став лауреатом у номінації "Музичне мистецтво" за альбом "Шлях" 2016 року.
У номінації "Візуальні мистецтва" переміг мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова.
Опера-реквієм "Йов" музично-театральної формації "Нова опера" Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка стала лауреатом у номінації "Театральне мистецтво".
Цьогоріч комітет не обрав переможця у номінації "Кіномистецтво". Голова комітету Юрій Макаров пояснив, що представлені номінанти - фільм "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва та документальний фільм "Будинок "Слово" Тараса Томенка - не відповідають за масштабом суті премії.
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