Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

"ДахаБраха", опера "Йов" та Тарас Прохасько: оголосили лауреатів Шевченківської премії

Цьогоріч комітет не обрав переможця у номінації "Кіномистецтво"
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів 2020 року.
"ДахаБраха", опера "Йов" та Тарас Прохасько: оголосили лауреатів Шевченківської премії Фото: з вільних джерел

Про це передає "Суспільне", повідомляє "Громадське".

У номінації "Література" цьогоріч два переможці: Маріанна Кіяновська з книжкою поезій "Бабин Яр. Голосами" та Тарас Прохаська зі збіркою есеїв "Так, але...".

У категорії "Публіцистика, журналістика" лауреаткою стала журналістка Євгенія Подобна з книжкою "Дівчата зрізають коси" про жінок, які брали участь у війні на Донбасі.

Український етно-гурт "ДахаБраха" став лауреатом у номінації "Музичне мистецтво" за альбом "Шлях" 2016 року.

У номінації "Візуальні мистецтва" переміг мистецький проєкт "Карусель" Олександра Глядєлова.

Опера-реквієм "Йов" музично-театральної формації "Нова опера" Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка стала лауреатом у номінації "Театральне мистецтво".

Цьогоріч комітет не обрав переможця у номінації "Кіномистецтво". Голова комітету Юрій Макаров пояснив, що представлені номінанти - фільм "Какофонія Донбасу" Ігоря Мінаєва та документальний фільм "Будинок "Слово" Тараса Томенка - не відповідають за масштабом суті премії.

Читайте також: Українська режисерка-документалістка здобула нагороду кінофестивалю Sundance

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2020 17:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.