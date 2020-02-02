ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїнська режисерка-документалістка Ірина Цілик виграла приз кінофестивалю Sundance за кращу режисуру документального фільму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська режисерка-документалістка здобула нагороду кінофестивалю Sundance
Українка здобула нагороду за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
Фото: з вільних джерел
Українка здобула нагороду за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин", повідомляє "Громадське".
Фото: Twitter
Назвою для фільму обрали цитату французького поета Поля Елюара.
"Щоб впоратися з щоденними травмами життя в зоні війни, мати-одиначка Ганна та її четверо дітей разом знімають фільм про своє життя у найбільш сюрреалістичному середовищі", - йдеться на офіційній сторінці фільму.
Під час кінофестивалю відбулась світова прем'єра стрічки.
Кінофестиваль Sundance - національний американський кінофестиваль незалежного кіно. У 2020 році він відбудеться з 23 січня до 2 лютого.
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02 02 2020 12:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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