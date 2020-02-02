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Українська режисерка-документалістка здобула нагороду кінофестивалю Sundance

Українка здобула нагороду за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"
Українська режисерка-документалістка Ірина Цілик виграла приз кінофестивалю Sundance за кращу режисуру документального фільму.
Українська режисерка-документалістка здобула нагороду кінофестивалю Sundance Фото: з вільних джерел

Українка здобула нагороду за фільм "Земля блакитна, ніби апельсин", повідомляє "Громадське".

Фото: Twitter

Назвою для фільму обрали цитату французького поета Поля Елюара.

"Щоб впоратися з щоденними травмами життя в зоні війни, мати-одиначка Ганна та її четверо дітей разом знімають фільм про своє життя у найбільш сюрреалістичному середовищі", - йдеться на офіційній сторінці фільму.

Під час кінофестивалю відбулась світова прем'єра стрічки.

Кінофестиваль Sundance - національний американський кінофестиваль незалежного кіно. У 2020 році він відбудеться з 23 січня до 2 лютого.

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02 02 2020 12:11
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