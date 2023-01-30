Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороду на фестивалі Sundance
У неділю, 29 січня, у місті Парк-Сіті (США) завершився міжнародний кінофестиваль незалежного кіно Sundance 2023.
Як повідомляється на сайті фестивалю, український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій у програмі World Documentary Competition.
Його зняв український військовий кореспондент, кінорежисер, фотограф і новеліст Мстислав Чернов, що разом із колегами фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко приїхав до Маріуполя за завданням Associated Press у день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Вони залишалися в місті єдиними журналістами з іноземною акредитацією, розповідаючи світу про жахи російської вторгнення.