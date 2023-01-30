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Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороду на фестивалі Sundance

30 січня 2023, 14:01
Фільм
маріуполь
Документальний фільм про облогу російськими військами міста Маріуполь у лютому і березні 2022 року отримав приз глядацьких симпатій у програмі World Documentary Competition.

У неділю, 29 січня, у місті Парк-Сіті (США) завершився міжнародний кінофестиваль незалежного кіно Sundance 2023.

Як повідомляється на сайті фестивалю, український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій у програмі World Documentary Competition.

Його зняв український військовий кореспондент, кінорежисер, фотограф і новеліст Мстислав Чернов, що разом із колегами фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василісою Степаненко приїхав до Маріуполя за завданням Associated Press у день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Вони залишалися в місті єдиними журналістами з іноземною акредитацією, розповідаючи світу про жахи російської вторгнення.

"Для нашої команди це не досягнення, це честь. Для мене велика честь представляти українські документальні фільми та використовувати цю платформу, щоб привернути увагу до труднощів, стійкості та хоробрості українського народу, особливо жителів Маріуполя. Я сподіваюся, що цей фільм не лише приверне увагу та підтримає міжнародне суспільство, але й стане постійним документом про російське вторгнення в Україну та масштаб військових злочинів, які сталися в Маріуполі", – сказав Чернов, отримуючи нагороду.

Як писав iPress, в окупованому рф Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація населення.

Також загарбники поступово перетворюють морський порт на військову базу.

 
 
документалістикакінофестивальМаріупольфільм

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