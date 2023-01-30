Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав нагороду на фестивалі Sundance

"Для нашої команди це не досягнення, це честь. Для мене велика честь представляти українські документальні фільми та використовувати цю платформу, щоб привернути увагу до труднощів, стійкості та хоробрості українського народу, особливо жителів Маріуполя. Я сподіваюся, що цей фільм не лише приверне увагу та підтримає міжнародне суспільство, але й стане постійним документом про російське вторгнення в Україну та масштаб військових злочинів, які сталися в Маріуполі", – сказав Чернов, отримуючи нагороду.

Як писав iPress, в окупованому рф Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація населення.

Також загарбники поступово перетворюють морський порт на військову базу.