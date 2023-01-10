У Маріуполі розпочалася примусова паспортизація

В окупованому рф Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація населення.

Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх учителів, медиків, поліцейських та держслужбовців.

"З першого березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта", – поінформував радник.

Крім того, за інформацією Андрющенка, судді, адвокати, юристи мають пройти акредитацію днр до першого березня. Відповідного "закону" немає, але усно їх про це попередили, наголосив він.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях можуть мобілізувати випускників шкіл.