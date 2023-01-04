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CУСПІЛЬСТВО

Морський порт Маріуполя загарбники перетворюють на військову базу

04 січня 2023, 14:52
Морський порт Маріуполя загарбники перетворюють на військову базу
Фото: Укрінформ
У Маріуполі загарбники поступово перетворюють морський порт на військову базу.
Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
 
"Морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнено всіх маріупольців (за винятком окремих спеціалістів-колаборантів) та завезено працівників з московії. Розпочато роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові", – написав Андрющенко.
 
За його словами, через замулення каналу поки в акваторію порту можуть заходити судна класу "річка-море". Однак це не є завадою для постачання військового обладнання у весняний період судноплавства. Поки фіксуються поодинокі несистемні заходження в порт суден з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту.
 
Радник міського голови також зазначив, що частину працівників-маріупольців у третій декаді грудня "відрядили" в окупований Крим. "Після цього зв’язок з ними зник, де вони перебувають, близьким невідомо. В кращому випадку – на будівництві окопів. У гіршому – в тих самих окопах без згоди та попередження", – констатував він.
Маріупольвійна з Росієюпорт

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