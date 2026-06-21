Дрони ЗСУ атакували Крим: повідомляється про пожежу в порту Керчі

Після атаки дронів горів термінал для зберігання нафтопродуктів.

У Керчі, що у тимчасово окупованому Криму, палає морський порт після атаки безпілотників. А у Керченській протоці горить порт "Кавказ".

Про це пишуть Telegram-канали.

Як зазначається, у Керчі повідомлялося про падіння дронів у різних частинах міста і загоряння морського порту.

Як повідомляють OSINT-канали, серед ймовірних уражень – Керченський морський порт, залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу (ТЕС-Термінал), комплекс перевантаження нафтопродуків у порту "Кавказ" та військова частина номер 98546 на території Керчі.

Крім того, російська протиповітряна оборона, ймовірно, під час збиття безпілотників влучила у житлову багатоповерхівку.