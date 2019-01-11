Розглядаємо декілька концепцій подвійного громадянства - Пристайко
Міністерство закордонних справ розглядає декілька концепцій запровадження подвійного громадянства в Україні, повідомляє "Українька Правда".
Джерело: міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю ТСН.ua
Пряма мова: "Я би сказав, що зараз відбувається напрацювання концепції. Запропоновано декілька концепцій.
Концепції іноді складні, іноді цікаві. Наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто, це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі.
Можливе більш широке залучення українців за кордоном. Наприклад, документ, який ми зараз видаємо, документ закордонного українця, також буде братись до уваги.
Є певна низка концепцій, які ми зараз опрацьовуємо. Не забудьте, що до цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС".
Деталі: За словами Пристайка, є дуже багато інституцій, які мають висловитись про цю ідею - і нині "відбуваються дискусії між ними".
"Я думаю, далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати вже наші напрацювання далі до депутатів", - сказав міністр.
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