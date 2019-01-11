Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Розглядаємо декілька концепцій подвійного громадянства - Пристайко

За словами Пристайка, є дуже багато інституцій, які мають висловитись про цю ідею - і нині "відбуваються дискусії між ними"
Можливе більш широке залучення українців за кордоном. Наприклад, документ, який ми зараз видаємо, документ закордонного українця, також буде братись до уваги.
Розглядаємо декілька концепцій подвійного громадянства - Пристайко Фото: ukrinform.com

Міністерство закордонних справ розглядає декілька концепцій запровадження подвійного громадянства в Україні, повідомляє "Українька Правда".

Джерело: міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв’ю ТСН.ua

Пряма мова: "Я би сказав, що зараз відбувається напрацювання концепції. Запропоновано декілька концепцій.

Концепції іноді складні, іноді цікаві. Наприклад, вихід на подвійне громадянство у двосторонніх відносинах із країною. Тобто, це буде визнаватись тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі.

Можливе більш широке залучення українців за кордоном. Наприклад, документ, який ми зараз видаємо, документ закордонного українця, також буде братись до уваги.

Є певна низка концепцій, які ми зараз опрацьовуємо. Не забудьте, що до цього процесу залучені дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС".

Деталі: За словами Пристайка, є дуже багато інституцій, які мають висловитись про цю ідею - і нині "відбуваються дискусії між ними".

"Я думаю, далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати вже наші напрацювання далі до депутатів", - сказав міністр.

Читайте також: Зеленський пропонує надавати друге громадянство етнічним українцям з діаспори

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2019 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тимчасова комісія задля постійного миру

Тимчасова комісія задля постійного миру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.