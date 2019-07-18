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Зеленський пропонує надавати друге громадянство етнічним українцям з діаспори

В Офісі президента висловили обурення через підписання президентом Російської Федерації указу про спрощений порядок надання російського громадянства українцям
Президент України Володимир Зеленський пропонує надавати друге громадянство (України) етнічним українцям, які живуть за кордоном. Він доручив Міністерству закордонних справ розробити відповідні механізми цієї процедури.
Зеленський пропонує надавати друге громадянство етнічним українцям з діаспори Фото: Українська правда

Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах, повідомляє пресслужба Офісу президента.

В Офісі президента висловили обурення через підписання президентом Російської Федерації указу про спрощений порядок надання російського громадянства українцям, які живуть чи раніше жили на Донбасі.

"Ми вважаємо, що цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", - зазначили в Офісі.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін розповсюдив можливість отримання російського громадянства у спрощеному порядку на жителів підконтрольної Україні частини Донбасу.

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18 07 2019 09:19
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