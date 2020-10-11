Рожеве озеро та одеська Аркадія: Google назвав найпопулярніші запити туристичних місць України

Топ склали за результатами аналізу перших 9 місяців 2020 року

Компанія Google на прохання Державного агентства розвитку туризму назвала найпопулярніші об'єкти, місця та напрямки в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням пресслужба держагентства.

Лемурійське озеро (Рожеве), розташоване на східній частині затоки Сиваш на Херсонщині. Має воду рожевого кольору і вважається цілющим курортом міжнародного значення

Фото з Вікіпедії

Топ склали за результатами аналізу перших 9 місяців 2020 року. Варто зазначити, що через пандемію коронавірусу та закриті кордони у цей час значно зріс попит на внутрішній туризм.

Так, серед природних парків та заповідних зон люди найчастіше шукали Бакоту, Рожеве озеро (Лемурійське, що на Херсонщині), Тустань (Львівщина), Синевир (Закарпаття), Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковику першість отримав Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк в Одесі, Х-Park (центр розваг та відпочинку) у Києві.

Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найчастіше шукали Аркадію (Одеса), Залізний порт, Чорноморськ, Кирилівку та Коблево.

Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими є Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати загалом.

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