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У сфері туризму більше половини робочих місць можуть зникнути

У світі в сфері туризму можуть зникнути більше половини робочих місць, в разі збереження діючих обмежень на поїздки, введені через пандемію.
У сфері туризму більше половини робочих місць можуть зникнути Фото: brivnist.in.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Всесвітню раду з подорожей і туризму.

Роботи можуть втратити 174 млн чоловік, говориться в прогнозі організації.

Тривалі обмеження на подорожі також приведуть до скорочення внеску галузі у світовій ВВП на 4,7 трлн дол, або на 53%, в порівнянні з 2019 роком, зазначає організація. Тоді як в червні експерти WTTC очікували втрати 197 млн ​​робочих місць в світовому туризмі.

"Ситуація покращилася за рахунок активного відновлення на деяких ринках, наприклад, в Китаї", - говориться в повідомленні.

Заміна обмежувальних заходів ефективними програмами тестування на COVID-19 могла б зберегти робочі місця для 31 млн осіб, зайнятих в індустрії туризму, до кінця 2020 року, вважають в організації.

Нагадаємо, що ООН оцінює збитки туристичної сфери в 700 мільярдів доларів

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31 10 2020 11:55
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