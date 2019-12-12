Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова почала отримувати СМС із погрозами.

"Учора о 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція з саперами, тому що отримали повідомлення про замінування сусіднього будинку. Воно виявилося помилковим, але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою", - написала Рожкова, передає LB.ua.

"Застрахуй будинок і здоров'я. Відвези дітей. Ми йдемо, с***", - йшлося в СМС.

Рожкова додала, що вважає ці погрози цілком реальними. В останні кілька днів через постійні протести їй вдається виїжджати з дому тільки на поліцейському автомобілі.

"Терор, на жаль, триває. Але якщо хтось думає, що так можна змусити нас "відкотити" реформу фінансового сектору і зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється", - написала Рожкова.

Увечері 11 грудня пресслужба поліції повідомила, що співробітниця Нацбанку (її імені не назвали) заявила про погрози. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 1 ст. 195 (погроза знищення майна) і ч. 1 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи).

Нагадаємо, що Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів.