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Рожкова почала отримувати СМС із погрозами

Перша заступниця голови НБУ їздить на роботу під охороною поліції
Перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова почала отримувати СМС із погрозами.
Рожкова почала отримувати СМС із погрозами Катерина Рожкова. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

"Учора о 17:19 з невідомого номера на свій мобільний я отримала СМС з погрозами. Після цього ввечері приїхала поліція з саперами, тому що отримали повідомлення про замінування сусіднього будинку. Воно виявилося помилковим, але, здається, той, хто повідомляв про нього, просто помилився адресою", - написала Рожкова, передає LB.ua.

"Застрахуй будинок і здоров'я. Відвези дітей. Ми йдемо, с***", - йшлося в СМС.

Рожкова додала, що вважає ці погрози цілком реальними. В останні кілька днів через постійні протести їй вдається виїжджати з дому тільки на поліцейському автомобілі.

"Терор, на жаль, триває. Але якщо хтось думає, що так можна змусити нас "відкотити" реформу фінансового сектору і зупинити налагоджену роботу НБУ, то він дуже помиляється", - написала Рожкова.

Увечері 11 грудня пресслужба поліції повідомила, що співробітниця Нацбанку (її імені не назвали) заявила про погрози. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 1 ст. 195 (погроза знищення майна) і ч. 1 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи).

Нагадаємо, що Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів.

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12 12 2019 16:00
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