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Розігріти їжу чи охолодити морозиво: український стартап розробив диво-пристрій

Стартап заснував українець Максим Наконечний в 2017 році. Сьогодні компанія базується в Тель-Авіві, де наразі проживає Максим. Тут розробляють і складають пристрій
Команда стартапу Neoven Electronics розробила портативний розігрівач їжі, який може робити каву, смузі та охолоджувати морозиво.
Розігріти їжу чи охолодити морозиво: український стартап розробив диво-пристрій Neoven Electronics

Про це йдеться в описі стартапу Neoven на краудфандинговій платформі Kickstarter,передає УКРІНФОРМ.

"Компактний персональний розігрівач їжі, який також робить каву, свіжий смузі та охолоджує морозиво. Наш пристрій працює за принципом модулів, і у майбутньому ми плануємо додати нові, відповідно до запиту користувачів", - повідомляється в описі. 

В описі стартапу йдеться, що для запуску проєкту команді потрібно було 20 тисяч доларів, але Neoven вже зібрав майже 90 тисяч. Серед покупців є замовники з усього світу: Японія, США, Канада, Таїланд, Австралія та ін. 

Розробники Neoven подякували замовникам на своїй сторінці у Facebook та повідомили, що готуються до масового виробництва печі.

"Я хочу висловити свою вдячність за вашу підтримку для Neoven - першої портативної печі! Я дійсно ціню вашу підтримку. І моя команда та я не можемо дочекатись початку масового виробництва та доставки продукту", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що Abstract розвиває систему контролю версій спеціально для дизайнерів. З її допомогою можна вести спільну роботу над файлами, стежити за ходом роботи і організувати дизайн-процес. Видання TechCrunch називає Abstract аналогом Git для дизайнерів. Компанія, заснована в 2015 році, вже залучила 54,2 млн доларів фінансування.

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19 02 2020 14:20
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