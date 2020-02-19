Розігріти їжу чи охолодити морозиво: український стартап розробив диво-пристрій
Про це йдеться в описі стартапу Neoven на краудфандинговій платформі Kickstarter,передає УКРІНФОРМ.
"Компактний персональний розігрівач їжі, який також робить каву, свіжий смузі та охолоджує морозиво. Наш пристрій працює за принципом модулів, і у майбутньому ми плануємо додати нові, відповідно до запиту користувачів", - повідомляється в описі.
В описі стартапу йдеться, що для запуску проєкту команді потрібно було 20 тисяч доларів, але Neoven вже зібрав майже 90 тисяч. Серед покупців є замовники з усього світу: Японія, США, Канада, Таїланд, Австралія та ін.
Розробники Neoven подякували замовникам на своїй сторінці у Facebook та повідомили, що готуються до масового виробництва печі.
"Я хочу висловити свою вдячність за вашу підтримку для Neoven - першої портативної печі! Я дійсно ціню вашу підтримку. І моя команда та я не можемо дочекатись початку масового виробництва та доставки продукту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Abstract розвиває систему контролю версій спеціально для дизайнерів. З її допомогою можна вести спільну роботу над файлами, стежити за ходом роботи і організувати дизайн-процес. Видання TechCrunch називає Abstract аналогом Git для дизайнерів. Компанія, заснована в 2015 році, вже залучила 54,2 млн доларів фінансування.
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