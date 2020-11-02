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Американська компанія придбала український стартап, продукт якого використовують Uber та Nike

Ключовий продукт Flawless App - інструмент для порівняння дизайну з реальним мобільним додатком під час розробки, заснований Ахмедом Сулейманом і Лізою Дзюбою в 2015 році
Abstract розвиває систему контролю версій спеціально для дизайнерів. З її допомогою можна вести спільну роботу над файлами, стежити за ходом роботи і організувати дизайн-процес. Видання TechCrunch називає Abstract аналогом Git для дизайнерів. Компанія, заснована в 2015 році, вже залучила 54,2 млн доларів фінансування.
Американська компанія придбала український стартап, продукт якого використовують Uber та Nike Фото: research-in-germany.de

Фото: Економічна правда

Американська дизайн-компанія Abstract придбала український стартап Flawless App, повідомляє "Економічна правда".

Сума угоди не розкривається. У 2018 році Flawless App пройшов в акселератор Techstars при оцінці в 2 млн доларів.

Abstract розвиває систему контролю версій спеціально для дизайнерів. З її допомогою можна вести спільну роботу над файлами, стежити за ходом роботи і організувати дизайн-процес. Видання TechCrunch називає Abstract аналогом Git для дизайнерів. Компанія, заснована в 2015 році, вже залучила 54,2 млн доларів фінансування.

Ключовий продукт Flawless App - інструмент для порівняння дизайну з реальним мобільним додатком під час розробки, заснований Ахмедом Сулейманом і Лізою Дзюбою в 2015 році. Його використовують розробники з Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify та інших компаній. Проєкт отримував ангельські інвестиції від Олександра Косована і пройшов в Techstars.

Зараз в команді Flawless App 5 осіб. Вони приєднаються до колективу Abstract, який працює повністю віддалено.

"У Abstract наша команда буде сфокусована на розробці та просуванні Abstract SDK. Ця ініціатива дозволить розробникам простіше інтегрувати Abstract в свої системи. Також завдяки SDK з'явиться нарешті можливість автоматизувати безліч рутинних дизайн-завдань.

Крім роботи над SDK, наша команда і далі продовжить інвестувати зусилля в розвиток спільноти дизайнерів і розробників, тепер на більш високому рівні", - заявив Ахмед Сулейман, співзасновник Flawless App.

Flawless App стане opensource-проєктом - розробники відкриють вихідний код і опублікують детальну документацію програми.

Також український стартап створив ряд ком'юніті-проєктів: блог про мобільну розробку Flawless iOS, добірку Awesome Design Tools і розсилку Design Tools Weekly. Їх продовжать розвивати за підтримки Abstract.

Нагадаємо, що український фонд стартапів відібрав 12 претендентів, які позмагаються за $75 000

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11 02 2020 11:37
ТЕГИ: стартап
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