Український фонд стартапів відібрав 12 претендентів, які позмагаються за $75 000

В Українському фонді стартапів обиратимуть переможця серед 12 претендентів на отримання грантового фінансування для свого проєкту.

Про це повідомляється на сторінці Українського фонду стартапів у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"В Українському фонді стартапів обиратимуть переможця серед 12 претендентів", - йдеться в повідомленні.

Серед претендентів є різнопланові проєкти: це і мобільний додаток для зменшення впливу на навколишнє середовище, і український сталий бренд жіночого одягу з власним швейним виробництвом та дослідницьким центром з дослідження, розробки та інновацій текстильних виробів та технологій, і технологія нанополімеризації, що дозволяє на молекулярному рівні зв'язати крохмаль та отримати біокомпаунд (або біопластик) з високими фізико-механічними властивостями.

Стартапи, які візьмуть участь у Pitch Day:

1. Правомен. Повністю автоматизований помічник із побутових юридичних питань, спрямований на надання юридичних консультацій, формування документів, а також роз'яснення для населення можливостей та ефективності е-сервісів, створених державою.

2. WellSpeak. Мобільний додаток, який дає змогу практикувати навички розмовної англійської для тих, хто живе не в англомовному середовищі. Стартап застосовує технологію розпізнавання голосу, а також штучний інтелект та машинне навчання.

3. Pytag. Торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном, яка використовує унікальні алгоритми для збору та оброблення всіх доступних цифрових даних про ринок торгівлі зерном, щоб знайти об'єктивно найкращі торгові пропозиції для продавців та покупців, а також включає необхідні супутні сервіси.

4. GeoDesign. Аналітичний онлайн-сервіс, що надає інформацію про переваги та ризики відкриття магазину/кафе/перукарні або інших закладів залежно від локації (місця розташування).

5. ТОВ "МОССТ". Перетворює мобільний пристрій (телефон, планшет) на повноцінну мобільну систему для прийому будь-яких видів оплати за товари та послуги.

6. BIOC. Технологія нанополімеризації, що дає змогу на молекулярному рівні зв'язати крохмаль та отримати біокомпаунд (або біопластик) з високими фізико-механічними властивостями.

7. BioBin. Мобільний застосунок для зменшення впливу на довкілля завдяки кращому управлінню споживанням та відходами.

8. FRAMIORE. Український сталий бренд жіночого одягу з власним швацьким виробництвом та R&D центром із дослідження, розробки та інновацій текстильних виробів і технологій.

9. POS-технології. Створення інноваційної лінійки спеціалізованих POS-принтерів і хмарного фронт-офісу на Android відповідно до вимог нової технології, що дасть змогу підприємствам торгівлі оптимізувати кошти та розширити функціонал.

10. АероДрон. Впроваджує комплексні рішення на базі безпілотних літаків, які є провідними щодо корисного навантаження та тривалості польоту, що забезпечує ефективне виконання різних галузевих завдань.

11. FieldBI. Комплексна аналітично-експертна система, що допомагатиме покращувати результативність рішень для всіх стейкхолдерів ринку.

12. FlameBlocks. Інноваційне рішення для повноцінного бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку малого та середнього бізнесу.

Переможець отримає $75 000 ($25 000 на pre-seed етапі та $50 000 на seed етапі), повідомляє Міністерство фінансів.

Як повідомлялось, у липні 2019 року уряд презентував Український фонд стартапів. 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів. Загалом до Українського фонду стартапів надійшло понад 300 заявок на отримання грантів.

Нагадаємо, що до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок на отримання грантів.