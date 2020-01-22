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Український фонд стартапів отримав 300 заявок

"Наразі до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок. 9 стартапів отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проект перед Конкурсною комісією"
До Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок на отримання грантів.
Український фонд стартапів отримав 300 заявок Startup

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook,передає УКРІНФОРМ.

"Наразі до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок. 9 стартапів отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проект перед Конкурсною комісією", - йдеться в повідомленні.

Перший презентаційний день (Pitch Day) в рамках грантової програми Українського фонду стартапів відкриється 25 січня.

У міністерстві зазначають, що оцінювати проєкти будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт та стратегія. Найкращі стартапи зможуть отримати грантове фінансування від Українського фонду стартапів — 25 тис. доларів на підготовчому (pre-seed) та 50 тис доларів на початковому (seed) етапі.

Нагадаємо, що за минулі 12 місяців в світі з'явилося 142 нових "єдинорога" - бізнесу з оцінкою більше 1 мільярда доларів.

 

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22 01 2020 16:00
ТЕГИ: стартап
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