Український фонд стартапів отримав 300 заявок
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"Наразі до Українського фонду стартапів надійшло більше 300 заявок. 9 стартапів отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проект перед Конкурсною комісією", - йдеться в повідомленні.
Перший презентаційний день (Pitch Day) в рамках грантової програми Українського фонду стартапів відкриється 25 січня.
У міністерстві зазначають, що оцінювати проєкти будуть за п’ятьма критеріями: команда, ринок, технологія, продукт та стратегія. Найкращі стартапи зможуть отримати грантове фінансування від Українського фонду стартапів — 25 тис. доларів на підготовчому (pre-seed) та 50 тис доларів на початковому (seed) етапі.
Нагадаємо, що за минулі 12 місяців в світі з'явилося 142 нових "єдинорога" - бізнесу з оцінкою більше 1 мільярда доларів.
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