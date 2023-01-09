У Японії почали виробляти електрику зі снігу

На північному сході Японії почалися дослідження з виробництва електроенергії з небажаного снігу.

Про це пише Кyodo News.

Зазначається, що в місті Аоморі щороку спостерігається сильний снігопад. Там у грудні почалися випробування в басейні покинутої початкової школи з метою вивчити можливість виробництва енергії за рахунок використання різниці температур між снігом, що зберігається, і навколишнім повітрям.

"У рамках спільного проекту місцевий ІТ-стартап Forte Co. і Університет електрокомунікацій у Токіо планують привести в дію турбіну за допомогою енергії, що виробляється при випаровуванні рідини, яка охолоджується снігом, що зберігається, за рахунок тепла навколишнього повітря", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що минулого року витрати на збирання снігу зросли до рекордних 5,9 млрд ієн (44,6 млн доларів).

"Сніг вважався неприємністю, але ми можемо знайти йому добре застосування", - сказав міський чиновник.

16 грудня близько 10 робітників Forte уклали ізоляційні матеріали всередині басейну, щоб сніг залишався холодним. Серед проблем такого нововведення - пошук великого об'єкта для зберігання снігу, а також забезпечення нагрітого повітря в холодну пору року.

Для отримання великої різниці температур компанія розгляне можливість використання тепла гарячих джерел.

"Це відновлюване джерело енергії, унікальне для регіону із сильним снігопадом. Він також призведе до створення нової галузі", - зазначив глава Forte.

Раніше повідомлялось, що на $1 мільйон Японія передала ліків в українські лікарні.