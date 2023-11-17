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ПОЛІТИКА

Фонд стартапів ЄС забороняє російські співінвестиції в чутливі технології: нові правила на захист європейської інноваційної сфери

17 листопада 2023, 15:12
Фонд стартапів ЄС забороняє російські співінвестиції в чутливі технології: нові правила на захист європейської інноваційної сфери
Фото: з відкритих джерел
Однак виявлення російських інвесторів може зайняти деякий час.

Фонд стартапів ЄС із бюджетом у десять мільярдів євро запровадив нові правила, які дозволяють забороняти співінвестиції з таких країн, як росія, у проекти з розвитку чутливих технологій у Європі.

Про це повідомляє Politico.

"російські співінвестори повністю заборонені", - заявив глава правління фонду Міхаель Шеффер.

Згідно з правилами фонду, стартапи повинні знайти співінвестора, перш ніж Європейська рада з інновацій (EIC) зможе придбати міноритарний пакет акцій на суму до 15 мільйонів євро. У жовтні Єврокомісія попросила EIC уважніше придивлятися до іноземних інвесторів, які підтримують стартапи з розвитку чутливих технологій, зокрема, мікрочіпів.

Нова політика відповідає ширшим зусиллям ЄС, спрямованим на збереження контролю над стратегічними активами своєї економіки. Раніше Союз розробив правила, що забороняють експорт чутливих технологій до певних країн, а механізм перевірки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) дозволяє країнам-членам блокувати інвестиції в стратегічні компанії. Комісар з питань інновацій Іліана Іванова у вересні також пообіцяла краще захищати геополітичні інтереси ЄС у межах витрат Союзу на наукові дослідження.

Але Шеффер попередив, що виявлення російських інвесторів може зайняти час і зусилля, оскільки вони можуть інвестувати через інші фонди або працювати в податкових гаванях.

Китайські інвестори також можуть зіштовхнутися з обмеженнями, сказав Шеффер, додавши, що Китай є серед "інших країн, де верховенство права не на тому ж рівні", що у ЄС.

Однак він був менш стурбований інвестиціями зі Сполучених Штатів, зазначивши, що США є "дружньою" країною, але не виключив певні обмеження.

Він не надав детальну інформацію про те, чи вже блокував EIC участь інвесторів у певних угодах.

EIC була запущена у 2021 році, щоб допомогти запобігти "втечі" європейських стартапів, які займаються науковими дослідженнями, до таких країн, як США. Фонд дозволяє інституціям ЄС відігравати роль венчурних інвесторів у сфері високих технологій. З моменту свого заснування він виділив мільярд євро 159 стартапам.

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