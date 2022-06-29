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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Японії створили додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа

Точність ідентифікації оцінюють у 90%
Стартап S'more розробив на основі штучного інтелекту спеціальний додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа.
У Японії створили додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа США. Парад собак Хеловін. Фото: AFP

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Відбиток носа собаки, як і в людини, є унікальним та незмінним, навіть, коли собака старіє. 

У компанії передбачають, що якщо домашній улюбленець зникне, той хто знайде собаку може завантажити фотографію носа тварини в додаток S'more. Якщо у базі додатку буде збіг - система повідомить про це.

Точність ідентифікації носа оцінюють у 90%.

Розробники  S'more планують додавати нові функції - щоденник щеплень домашньої тварини, додавання різної інформації. 

 

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29 06 2022 10:11
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