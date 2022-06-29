ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСтартап S'more розробив на основі штучного інтелекту спеціальний додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Японії створили додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа
Точність ідентифікації оцінюють у 90%
США. Парад собак Хеловін. Фото: AFP
Про це повідомляє Nikkei Asia.
Відбиток носа собаки, як і в людини, є унікальним та незмінним, навіть, коли собака старіє.
У компанії передбачають, що якщо домашній улюбленець зникне, той хто знайде собаку може завантажити фотографію носа тварини в додаток S'more. Якщо у базі додатку буде збіг - система повідомить про це.
Точність ідентифікації носа оцінюють у 90%.
Розробники S'more планують додавати нові функції - щоденник щеплень домашньої тварини, додавання різної інформації.
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29 06 2022 10:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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