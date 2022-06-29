У Японії створили додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа

Стартап S'more розробив на основі штучного інтелекту спеціальний додаток для пошуку зниклих собак за відбитком носа.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Відбиток носа собаки, як і в людини, є унікальним та незмінним, навіть, коли собака старіє.

У компанії передбачають, що якщо домашній улюбленець зникне, той хто знайде собаку може завантажити фотографію носа тварини в додаток S'more. Якщо у базі додатку буде збіг - система повідомить про це.

Точність ідентифікації носа оцінюють у 90%.

Розробники S'more планують додавати нові функції - щоденник щеплень домашньої тварини, додавання різної інформації.