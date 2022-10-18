ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За ініціативи уряду на розгляд Президента внесли пропозицію про розірвання дипломатичних відносини з Іраном
Фото: Главком
Про це міністр повідомив під час брифінгу.
"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", – зазначив він.
Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію."Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії – говоритимемо про відновлення відносин", – додав міністр.
Нагадаємо, що напередодні Міністри закордонних справ країн ЄС розглядали ситуацію в Ураїні та мали ухвалити санкції проти Ірану.
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