Європейські міністри розглянуть ситуацію в Україні та ухвалять санкції проти Ірану

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які зустрічаються 17 жовтня у Люксембурзі, мають намір ухвалити пакет санкцій проти Ірану у зв’язку із порушенням прав людини та розглянуть свідчення щодо залучення Ірану до поставок зброї росії.

Про це заявив сьогодні у Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас міністри ухвалять, рішення щодо виділення Україні чергового траншу європейської військової допомоги та про розгортання тренувальної місії для ЗСУ.

"Першим питанням порядку денного буде Україна. Ми бачили погані новини – цього ранку росія атакувала дронами Київ, центр міста. Ми обговоримо ситуацію в Україні та здійснимо певні заходи… Найбільш важливі рішення будуть пов’язані із новим, шостим, траншем військової допомоги для України з Європейського фонду миру та із застосуванням тренувальної місії. Це останній етап нашого обговорення. Сподіваюся, що наприкінці всі з цим погодяться", – сказав Боррель.

Він зауважив, що окремі країни-члени, такі як Франція, Німеччина та інші, продовжують тренувати українських військовослужбовців щодо поводження зі зброєю, яку передають Україні. Водночас створення тренувальної місії ЄС, яка буде розташована за межами самої України, дозволить поєднати зусилля багатьох європейських армій та здійснювати тренування і надавати військову освіту високого рівня не лише для солдатів, а й для українських командирів.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо реакції ЄС на поставки Іраном до росії дронів для здійснення атак на Україну, високий представник ЄС зауважив, що міністри розглянуть сьогодні докази такого залучення та зважать на можливі заходи.

"Це буде обговорюватися. Ми розглянемо конкретні свідчення про участь Ірану, яку сам Іран рішуче спростовує. Тож давайте подивимося, якою є інформація. Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба – ред.) братиме участь у зустрічі. Але санкції проти Ірану, які, сподіваюсь, сьогодні приймуть міністри, мають на меті підтримати хоробрих жінок в Ірані, будуть прийняті у відповідь на репресії проти демонстрантів", – повідомив Боррель.

Він окремо наголосив на тому, що російська агресивна війна проти України призводить до важких соціально-економічних наслідків по усьому світу. Боррель нагадав, що за даними UNICEF, у світі на 19% зросла кількість дітей, що проживають в умовах бідності. Більше 4 млн дітей залишаються без доступу до освіти та без перспектив, що є великою проблемою для майбутнього.

"Ця війна продовжує поширювати шокові хвилі по усьому світу. Росія дедалі більше опиняється в ізоляції, як ми могли бачити протягом подій останніх днів в ООН. Морально, політично та навіть у військовому вимірі росія програє цю війну. Тож ми маємо продовжувати підтримувати Україну. І ми будемо це робити", –наголосив високий представник ЄС.