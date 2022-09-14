Шмигаль: Уряд планує залучити від ключових партнерів близько $42 млрд у 2023 році

Планується залучити від МВФ та ЄС по 12 млрд доларів, а від США - 18 млрд доларів

У Кабінеті Міністрів планують, що у 2023 році Україна зможе залучити від МВФ та ЄС по 12 млрд доларів, а від США - 18 млрд доларів.

Про це пем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

На неформальній зустрічі цього тижня Міжнародний валютний фонд заявив про виділення 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.

"Ми домовились, що будемо продовжувати співпрацювати з МВФ вже в цьому році активніше, щоб у наступному мати програму. Програма буде особливою для України, тому що це особливі обставини", - сказав Шмигаль.

Крім цього, за словами прем'єра, минулого тижня було розблоковано отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро. Ця допомога надійде до України двома траншами. 5 млрд євро очікуються вже до кінця вересня, а 3 млрд євро надійдуть наприкінці жовтня - початку листопада.

Шмигаль наголосив, що ще одним важливим партнером для України виступають Сполучені Штати Америки. Нещодавно Президентом США Джо Байденом була анонсована допомога в розмірі 11,7 млрд доларів для України, з яких 7,2 млрд доларів - на озброєння, а інші 4 млрд доларів - на фінансування до кінця поточного року.

"Ми розуміємо, що з такою підтримкою США та макродопомогою від Європи ми цей рік проходимо фінансово стабільно", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна розраховує на фінансову підтримку цих трьох ключових партнерів і в наступному році.

"Наступного року ми говоримо про три джерела фінансування нашого дефіциту (бюджету - ред.). У Євросоюзу ми просимо макрофінансову допомогу у 12 млрд євро, МВФ, який мав би надати 12 млрд доларів за програмою наступного року, і від США очікуємо по 1,5 млрд доларів на місяць. Сукупно це 3,5 млрд доларів на місяць, що повністю закриє наш дефіцит бюджету", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна до кінця 2022 року очікує надходження анонсованого офіційного фінансування на 12 млрд доларів.