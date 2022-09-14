НОВИНИПланується залучити від МВФ та ЄС по 12 млрд доларів, а від США - 18 млрд доларівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль: Уряд планує залучити від ключових партнерів близько $42 млрд у 2023 році
Фото: з вільних джерел
У Кабінеті Міністрів планують, що у 2023 році Україна зможе залучити від МВФ та ЄС по 12 млрд доларів, а від США - 18 млрд доларів.
Про це пем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві, передає Укрінформ.
На неформальній зустрічі цього тижня Міжнародний валютний фонд заявив про виділення 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.
"Ми домовились, що будемо продовжувати співпрацювати з МВФ вже в цьому році активніше, щоб у наступному мати програму. Програма буде особливою для України, тому що це особливі обставини", - сказав Шмигаль.
Крім цього, за словами прем'єра, минулого тижня було розблоковано отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 8 млрд євро. Ця допомога надійде до України двома траншами. 5 млрд євро очікуються вже до кінця вересня, а 3 млрд євро надійдуть наприкінці жовтня - початку листопада.
Шмигаль наголосив, що ще одним важливим партнером для України виступають Сполучені Штати Америки. Нещодавно Президентом США Джо Байденом була анонсована допомога в розмірі 11,7 млрд доларів для України, з яких 7,2 млрд доларів - на озброєння, а інші 4 млрд доларів - на фінансування до кінця поточного року.
"Ми розуміємо, що з такою підтримкою США та макродопомогою від Європи ми цей рік проходимо фінансово стабільно", - зазначив Шмигаль.
Він зазначив, що Україна розраховує на фінансову підтримку цих трьох ключових партнерів і в наступному році.
"Наступного року ми говоримо про три джерела фінансування нашого дефіциту (бюджету - ред.). У Євросоюзу ми просимо макрофінансову допомогу у 12 млрд євро, МВФ, який мав би надати 12 млрд доларів за програмою наступного року, і від США очікуємо по 1,5 млрд доларів на місяць. Сукупно це 3,5 млрд доларів на місяць, що повністю закриє наш дефіцит бюджету", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Україна до кінця 2022 року очікує надходження анонсованого офіційного фінансування на 12 млрд доларів.
Раніше повідомляллося, що Кабінет міністрів України схвалив рішення взяти позику у Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 530 млн доларів.
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