Розкрадання із житлом Нацгвардії: ще одну фігурантку відпустили без арешту

Прокурори просили арештувати її із альтернативою внесення застави у 7 млн грн

Суд відмовився взяти під варту третього підприємця-оцінщицю Алісу Грищук, підозрювану в оборудках з житлом для Національної гвардії.

За даними "Української правди", йдеться саме про Грищук. Крім того, під час обрання запобіжного заходу іншому фігуранту справи, екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, суддя назвала Грищук серед підозрюваних.

Прокурори просили арештувати її із альтернативою внесення застави у 7 млн грн.

Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання і обрав жінці запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.

Прокуратура каже, що після того, як ознайомиться з повним текстом ухвал щодо Грищук та інших фігурантів, вирішить, чи буде їх оскаржувати.

Додамо, що Солом'янський районний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі екс-голови Нацгвардії Юрія Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримало колишнього очільника Національної гвардії Юрія Аллерова та двох посадовців "Укрбуду".