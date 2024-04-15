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Розмов про мирні перемовини з росією Україна не веде – Анджей Дуда

15 квітня 2024, 13:35
Розмов про мирні перемовини з росією Україна не веде – Анджей Дуда
Україна займає жорстку позицію щодо війни.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та росією не ведеться. На його думку, Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

Про це польський політик повідомив в інтерв'ю для видання LRT.

Зазначається, Дуда акцентував, що не чув жодних розмов про мирні переговори – "наразі вони точно не ведуться". Він зазначив, що президент Володимир Зеленський має "дуже жорстку" позицію щодо оборони та повернення територій.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", – наголосив польський лідер.

Він зазначив також, що прагматично ставиться до безпеки Європи та східного флангу НАТО. Польські інтереси збігаються з інтересами України, запевнив він.

"Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, тому що це знак того, що міжнародне право діє. росії доведеться його дотримуватися, виводячи свої війська з України", – підсумував він.

 

війна в Україніросія окупантиАнджей Дудамирні переговори

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