Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Розмова Трампа з путіним послабила тиск на рф щодо припинення вогню — WP

21 травня 2025, 10:34
Розмова Трампа з путіним послабила тиск на рф щодо припинення вогню — WP
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
путіну, мабуть, вдалося "запропонувати Трампу проміжний, відчутний результат від мирних зусиль Вашингтона, не пішовши на реальні поступки".

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії владіміром путіним призупинила тиск на росію з метою негайного припинення вогню і натомість відкрила шлях для продовження бойових дій під час тривалих переговорів.

Як пише The Washington Post, небажання Трампа підштовхнути росію до перемир'я вказує на те, що він може відійти від участі в переговорах, про що його команда сигналізує вже протягом кількох тижнів.

"Трохи більше тижня тому європейські лідери планували з офіційними особами США застосувати нові санкції проти росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню в Україні. Але, незважаючи на багатомісячні заклики Трампа до негайного припинення бойових дій, президент, який колись обіцяв закінчити війну за один день, схоже, не тільки ухилився від європейських планів, а й відмовився від власного заклику до швидкого припинення вогню", - ідеться в статті.

При цьому під час телефонної розмови з Трампом путін зумів додати новий елемент затримки в процес: необхідність для кожної сторони підготувати "меморандум" про умови майбутнього мирного договору, крок, що може зробити Україну вразливою, поки переговори затягуються.

Як зазначає WP, після третьої телефонної розмови Трампа з путіним з моменту його інавгурації вже можна вивести закономірність їхньої взаємодії: США вимагають від путіна показати, що він серйозно ставиться до мирних переговорів, у відповідь кремль наполягає на тому, що складність ширшої мирної угоди перешкоджає негайному припиненню вогню.

Як зазначає старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в росії Тетяна Станова, путіну, мабуть, вдалося "запропонувати Трампу проміжний, відчутний результат від мирних зусиль Вашингтона, не пішовши на реальні поступки".

Як вказує WP, натяк Трампа на те, що росії та Україні доведеться домовлятися про припинення вогню між собою, також передбачає зниження участі США в цьому процесі:

"Це викликає сумніви щодо того, чи може бути досягнута угода до кінця року. Вважається, що путін переконаний, що росія бере гору у війні і може отримати більше території за літній сезон бойових дій".

При цьому, як повідомило WP обізнане джерело, після подальшої телефонної розмови між Трампом і європейськими лідерами "склалося чітке враження, що Трамп, можливо, не захоче посилити тиск на путіна найближчим часом і навіть може бути готовий скоротити участь США в посередництві".

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

Останні матеріали

росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Комерційна дипломатія Трампа vs розмови про розмови європейців. Чому Сирський опікується Торецьком – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 травня 2025, 00:02
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Політика
Відкритий сезон для корупції. Як Трамп перетворив Білий дім на дійну корову – The Telegraph
Переклад iPress – 19 травня 2025, 16:31
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Політика
Другий тур виборів у Польщі обіцяє запеклу боротьбу. Центристи здобули незначну перемогу – Reuters
Переклад iPress – 19 травня 2025, 11:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється