Розмова Трампа з путіним послабила тиск на рф щодо припинення вогню — WP

путіну, мабуть, вдалося "запропонувати Трампу проміжний, відчутний результат від мирних зусиль Вашингтона, не пішовши на реальні поступки".

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії владіміром путіним призупинила тиск на росію з метою негайного припинення вогню і натомість відкрила шлях для продовження бойових дій під час тривалих переговорів.

Як пише The Washington Post, небажання Трампа підштовхнути росію до перемир'я вказує на те, що він може відійти від участі в переговорах, про що його команда сигналізує вже протягом кількох тижнів.

"Трохи більше тижня тому європейські лідери планували з офіційними особами США застосувати нові санкції проти росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню в Україні. Але, незважаючи на багатомісячні заклики Трампа до негайного припинення бойових дій, президент, який колись обіцяв закінчити війну за один день, схоже, не тільки ухилився від європейських планів, а й відмовився від власного заклику до швидкого припинення вогню", - ідеться в статті.

При цьому під час телефонної розмови з Трампом путін зумів додати новий елемент затримки в процес: необхідність для кожної сторони підготувати "меморандум" про умови майбутнього мирного договору, крок, що може зробити Україну вразливою, поки переговори затягуються.

Як зазначає WP, після третьої телефонної розмови Трампа з путіним з моменту його інавгурації вже можна вивести закономірність їхньої взаємодії: США вимагають від путіна показати, що він серйозно ставиться до мирних переговорів, у відповідь кремль наполягає на тому, що складність ширшої мирної угоди перешкоджає негайному припиненню вогню.

Як зазначає старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в росії Тетяна Станова, путіну, мабуть, вдалося "запропонувати Трампу проміжний, відчутний результат від мирних зусиль Вашингтона, не пішовши на реальні поступки".

Як вказує WP, натяк Трампа на те, що росії та Україні доведеться домовлятися про припинення вогню між собою, також передбачає зниження участі США в цьому процесі:

"Це викликає сумніви щодо того, чи може бути досягнута угода до кінця року. Вважається, що путін переконаний, що росія бере гору у війні і може отримати більше території за літній сезон бойових дій".

При цьому, як повідомило WP обізнане джерело, після подальшої телефонної розмови між Трампом і європейськими лідерами "склалося чітке враження, що Трамп, можливо, не захоче посилити тиск на путіна найближчим часом і навіть може бути готовий скоротити участь США в посередництві".