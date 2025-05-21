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ПОЛІТИКА

Трамп дистанціюється від підтримки України та санкцій проти росії — NYT

21 травня 2025, 08:29
Трамп дистанціюється від підтримки України та санкцій проти росії — NYT
Фото: cnn.com
Трамп відмовився від власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску.

Президент США Дональд Трамп заявив президенту Володимиру Зеленському та іншим лідерам країн Європи, що росія та Україна повинні самі знайти рішення.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела. 

За словами чиновників, знайомих з обговоренням, Трамп відмовився від власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові санкції проти росії після телефонної розмови з російським диктатором владіміром путіним.

Високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у закритих переговорах, заявив, що Трамп, схоже, ніколи не був зацікавлений у приєднанні до санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться погодитися з безумовним припиненням вогню. Його погрози, за словами чиновника, виглядали здебільшого показними.

"Підтекст розмови пана Трампа з паном Зеленським та європейцями полягає в тому, що епоха американських витрат на дипломатичні зусилля, нові озброєння для України та економічні санкції проти росії швидко добігає кінця", — йдеться у матеріалі. 

Кілька європейських чиновників заявили, що з розмови вони зрозуміли, що їм не варто очікувати, що Сполучені Штати приєднаються до них найближчим часом у посиленні фінансового тиску на пана путіна.

Чиновник, який попросив залишитися анонімним сказав, що додаткові санкції проти росії перешкоджатимуть діловим можливостям, а президент США хоче «максимізувати економічні можливості для Америки».

20 травня сайт Axios з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Дональд Трамп після розмови з путіним провів телефонну конференцію з європейськими лідерами й інформація, озвучена ним, викликала «спантеличене мовчання», адже присутні хотіли почути, що путін погодився на припинення вогню або, що США запровадять антиросійські санкції за відмову.

Однак замість цього Трамп оголосив, що російський диктатор погодився на переговори й наголосив, що США не братимуть у них участі.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговорипідтримка України

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