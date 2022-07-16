НОВИНИЗ 1 липня до державного бюджету надійшло 663 мільйони гривень за розмитнення автотранспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розмитнення автівок: два тижні без пільг принесли бюджету ₴663 мільйони - депутат
Сума сплати до бюджету за ці два тижні вже 663 млн грн
Фото: з вільного доступу
Про це перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.
За його інформацією, протягом 1-14 липня, після закінчення дії пільгового режиму розмитнення автотранспорту, в Україну завезли 5 020 автівок. З них 1371 – нові і 3 649 - уживані.
"Сума сплати до бюджету за ці два тижні вже 663 млн грн", - ідеться в дописі.
Як повідомлялося, за час чинності так званого “нульового” митного оформлення автівок у квітні-червні 2022 року було ввезено майже 237 тис. транспортних засобів. Пільги зі сплати платежів становили 26,1 млрд грн.
Верховна Рада переглянула окремі пільги з оподаткування. Від 1 липня при ввезенні транспорту знову треба платити ПДВ, ввізне мито, акцизний податок.
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16 07 2022 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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