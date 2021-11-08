НОВИНИРозпочався процес підключення України до продуктового середовища інфраструктури COVID-сертифікатів Європейського Союзу - це останній технічний етап з під`єднання COVID-сертифікатів у "Дії" до системи ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розпочався останній етап під'єднання України до системи COVID-сертифікатів ЄС
Підключення до Європейської системи COVID-сертифікатів - це паралельний крок із політичним рішенням - прийняттям Єврокомісією так званого equivalency decision і взаємним визнанням
Фото: Twitter
Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.
Він зазначив, що підключення до Європейської системи COVID-сертифікатів - це паралельний крок із політичним рішенням - прийняттям Єврокомісією так званого equivalency decision і взаємним визнанням. Після цього буде підписана угода, що дозволить українцям подорожувати з COVID-сертифікатами в "Дії".
Федоров нагадав, що нещодавно Європейський Союз дуже високо оцінив українську технічну реалізацію сертифіката, терміни реалізації і відповідність документів стандартам і вимогам ЄС.
Крім цього, Мінцифри веде переговори з Ізраїлем зі спільного визнання COVID-сертифікатів. Також відомство консультує Ізраїль та ініціювало робочу групу, яка пришвидшує процес інтеграції українських та ізраїльських COVID-сертифікатів із ЄС.
Розробкою та технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються команди Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України / MFA of Ukraine, Державної прикордонної служби України та НСЗУ.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів прийняв постанову про запровадження COVID-сертифікату - документа, що підтверджує, що громадянин вакцинований, або має негативний результат ПЛР-тестів, або статус, що людина одужала від COVID-19.
З 1 липня Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами запустило бета-тестування COVID-сертифікатів. Приєднатися можуть люди, які вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу на території України.
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