Розпочався останній етап під'єднання України до системи COVID-сертифікатів ЄС

Підключення до Європейської системи COVID-сертифікатів - це паралельний крок із політичним рішенням - прийняттям Єврокомісією так званого equivalency decision і взаємним визнанням

Розпочався процес підключення України до продуктового середовища інфраструктури COVID-сертифікатів Європейського Союзу - це останній технічний етап з під`єднання COVID-сертифікатів у "Дії" до системи ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Фейсбуці.

Він зазначив, що підключення до Європейської системи COVID-сертифікатів - це паралельний крок із політичним рішенням - прийняттям Єврокомісією так званого equivalency decision і взаємним визнанням. Після цього буде підписана угода, що дозволить українцям подорожувати з COVID-сертифікатами в "Дії".

Федоров нагадав, що нещодавно Європейський Союз дуже високо оцінив українську технічну реалізацію сертифіката, терміни реалізації і відповідність документів стандартам і вимогам ЄС.

Крім цього, Мінцифри веде переговори з Ізраїлем зі спільного визнання COVID-сертифікатів. Також відомство консультує Ізраїль та ініціювало робочу групу, яка пришвидшує процес інтеграції українських та ізраїльських COVID-сертифікатів із ЄС.

Розробкою та технічною реалізацією COVID-сертифікатів спільно займаються команди Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства закордонних справ України / MFA of Ukraine, Державної прикордонної служби України та НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів прийняв постанову про запровадження COVID-сертифікату - документа, що підтверджує, що громадянин вакцинований, або має негативний результат ПЛР-тестів, або статус, що людина одужала від COVID-19.

З 1 липня Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами запустило бета-тестування COVID-сертифікатів. Приєднатися можуть люди, які вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу на території України.