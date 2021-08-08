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Ляшко розповів, як і де зараз можна отримати міжнародний COVID-сертифікат

Він спростував чутки, що це свідоцтво має обов'язково бути на жовтому папері
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19 уже зараз можна отримати в сімейного лікаря. Невдовзі воно з’явиться й у "Дії".
Ляшко розповів, як і де зараз можна отримати міжнародний COVID-сертифікат Фото: Укрінформ

Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в етері телеканалу "1+1", повідомляє "Громадське".

"Міжнародні сертифікати про проведення вакцинації сьогодні доступні. Ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря або особистого лікаря після того, як вам провели щеплення двічі вакциною проти COVID-19. У нас всі вакцини визнані ВООЗ, тому на кожну з них сімейний лікар вам видасть міжнародний сертифікат про проведення вакцинації", - зазначає Ляшко.

Він спростував чутки, що це свідоцтво має обов'язково бути на жовтому папері, як вважають у деяких медзакладах.

"Не на жовтому бланку, як шукають. А роздруківка з печаткою лікаря і закладу. Все. Це міжнародний сертифікат, який визнається, оскільки він передбачений міжнародними медико-санітарними правилами", - наголошує міністр.

Щодо електронного ковідного сертифіката у ЄС, то Ляшко каже, що його ввели там додатково. Але Україна отримала технічне завдання до цього електронного застосунку і розробила свій у "Дії". Наразі після технічної експертизи цей український ковід-сертифікат повністю відповідає вимогам ЄС.

"Зараз завершується бета-тестування, дошліфовуються юридичні аспекти, і в українців буде ковідний сертифікат, аналогічний тому, що в ЄС. Тому нам для подорожей не потрібний буде міжнародний сертифікат, ми подорожуватимемо за електронним документом", - сказав Ляшко.

В Україні з 1 липня в тестовому режимі почали видавати COVID-сертифікати через мобільний додаток або портал "Дія" - поки лише для тих, хто повністю вакцинувався проти коронавірусу.

Документ також може засвідчувати, що його власник чи власниця перехворіли на COVID-19 або мають негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

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08 08 2021 15:33
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