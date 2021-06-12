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Шахраї намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші дані

Нова схема шахрайства з'явилась під приводом виплати 1 тис. грн за вакцинацію
В Україні з'явилися шахрайські схеми, під час яких зловмисники від імені Міністерства охорони здоров'я намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші персональні дані під приводом виплати "ковідної" тисячі за вакцинацію.
Шахраї намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші дані Фото: з вільних джерел

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зазначає Інтерфакс-Україна.

"Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки (банківської - ІФ) та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися і не надсилалися громадянам", - заявив він на брифінгу в понеділок.

Ляшко також повідомив, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допомоги - online через мобільний застосунок "Дія".

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим

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06 12 2021 13:40
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