Шахраї намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші дані Нова схема шахрайства з'явилась під приводом виплати 1 тис. грн за вакцинацію

В Україні з'явилися шахрайські схеми, під час яких зловмисники від імені Міністерства охорони здоров'я намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші персональні дані під приводом виплати "ковідної" тисячі за вакцинацію.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зазначає Інтерфакс-Україна. "Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки (банківської - ІФ) та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися і не надсилалися громадянам", - заявив він на брифінгу в понеділок. Ляшко також повідомив, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допомоги - online через мобільний застосунок "Дія". Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим.

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