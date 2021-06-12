Шахраї намагаються виманити в українців номери банківських карток та інші дані
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, зазначає Інтерфакс-Україна.
"Хочу звернути увагу на появу нових методів виманювання коштів шахраями. Наразі вони від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер картки (банківської - ІФ) та інші персональні дані для отримання 1 тис. грн за повний курс вакцинації від COVID-19. Від імені міністерства жодні повідомлення не формувалися і не надсилалися громадянам", - заявив він на брифінгу в понеділок.
Ляшко також повідомив, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання фінансової допомоги - online через мобільний застосунок "Дія".
Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв тисячу гривень усім щепленим.
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