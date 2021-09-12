Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Країни ЄС погодять 9-місячний термін COVID-сертифікатів для подорожей - ЗМІ

Один чиновник ЄС і один дипломат ЄС заявили, що уряди країн Євросоюзу мають дійти консенсусу щодо дев'ятимісячного ліміту вже в п'ятницю після попередньої згоди в четвер
Країни Європейського Союзу погодяться обмежити термін дії COVID-сертифікатів для поїздок дев'ятьма місяцями.
Країни ЄС погодять 9-місячний термін COVID-сертифікатів для подорожей - ЗМІ Фото: з вільного доступу

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на два джерела в ЄС.

Єврокомісія у листопаді запропонувала 9-місячний термін дії сертифікатів, який рахуватиметься з моменту отримання другої дози. У разі затвердження цього рішення наступного року для подорожей до ЄС потрібна буде бустерна доза.

Один чиновник ЄС і один дипломат ЄС заявили, що уряди країн Євросоюзу мають дійти консенсусу щодо дев'ятимісячного ліміту вже в п'ятницю після попередньої згоди в четвер, хоча один сказав, що переговори можуть тривати до наступного тижня.

Третій дипломат сказав, що дев'ятимісячний ліміт отримав загальну підтримку, але деякі країни з нижчим рівнем вакцинації стурбовані тим, як це може вплинути на подорожі.

Уряди ЄС неодноразово заявляли, що потрібен загальний підхід, щоб уникнути подальших потрясінь у туристичній індустрії. Проте вони запровадили різні правила.

Франція встановила семимісячний ліміт того дня, коли Комісія запропонувала, що він має становити дев'ять місяців. Французьке правило має застосовуватись з 15 січня, тоді як Комісія запропонувала розпочати з 10 січня.

На Кіпрі термін дії сертифіката становить сім місяців, тоді як у Греції для людей похилого віку він закінчується через шість місяців. Офіційні особи ЄС заявили, що обидві країни готові перейти до загального ліміту ЄС.

Читайте також: Більшість населення Євросоюзу підтримує COVID-сертифікати

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 12 2021 17:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

Дослідження ожиріння і корупції, «мови» котів та призначення бороди: за що отримали Шнобелівську премію-2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.