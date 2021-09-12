Країни ЄС погодять 9-місячний термін COVID-сертифікатів для подорожей - ЗМІ
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на два джерела в ЄС.
Єврокомісія у листопаді запропонувала 9-місячний термін дії сертифікатів, який рахуватиметься з моменту отримання другої дози. У разі затвердження цього рішення наступного року для подорожей до ЄС потрібна буде бустерна доза.
Один чиновник ЄС і один дипломат ЄС заявили, що уряди країн Євросоюзу мають дійти консенсусу щодо дев'ятимісячного ліміту вже в п'ятницю після попередньої згоди в четвер, хоча один сказав, що переговори можуть тривати до наступного тижня.
Третій дипломат сказав, що дев'ятимісячний ліміт отримав загальну підтримку, але деякі країни з нижчим рівнем вакцинації стурбовані тим, як це може вплинути на подорожі.
Уряди ЄС неодноразово заявляли, що потрібен загальний підхід, щоб уникнути подальших потрясінь у туристичній індустрії. Проте вони запровадили різні правила.
Франція встановила семимісячний ліміт того дня, коли Комісія запропонувала, що він має становити дев'ять місяців. Французьке правило має застосовуватись з 15 січня, тоді як Комісія запропонувала розпочати з 10 січня.
На Кіпрі термін дії сертифіката становить сім місяців, тоді як у Греції для людей похилого віку він закінчується через шість місяців. Офіційні особи ЄС заявили, що обидві країни готові перейти до загального ліміту ЄС.
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