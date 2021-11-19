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Більшість населення Євросоюзу підтримує COVID-сертифікати

ЗМІ відзначає, що з усіх країн, де проводилося опитання, абсолютна більшість населення виступила проти запровадження сертифікатів лише у Росії
Щорічне опитування Cambridge Globalism Project показало, що більшість громадян країн Європейського Союзу підтримують запровадження COVID-сертифікатів.
Більшість населення Євросоюзу підтримує COVID-сертифікати Фото: Twitter
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на результати опитування.  
 
Повідомляється, що в опитуванні YouGov (Cambridge Globalism Project) цьогоріч взяли участь більше 26 000 людей у 26 країнах, у т.ч. 10 країнах ЄС. Результати свідчать, що більшість громадян ЄС підтримують запровадження сертифікатів як частину боротьби з пандемією. Зокрема, запровадження сертифікатів підтримали 57% респондентів у Франції, 59% у Німеччині, 62% в Італії та 64% в Іспанії та Британії. Відзначається, що лише у Польщі сертифікати підтримали менше половини респондентів, а саме: 45% опитаних.
 
 
Також опитування проводилося у США та в Австралії, де сертифікати підтримали 51% та 69% опитаних відповідно. ЗМІ відзначає, що з усіх країн, де проводилося опитання, абсолютна більшість населення виступила проти запровадження сертифікатів лише у Росії.
 
Водночас, згідно з результатами YouGov, цього року більше людей заявляють, що вони незадоволені діями влади щодо протидії COVID-19. Зокрема, підтримка дій уряду знизилася в Німеччині, Італії та Польщі, але збільшилася у Франції та США.
 
 
Як повідомлялося, британські та австралійські науковці заявляють, що маски виявилися найефективнішим засобом боротьби з пандемією разом з вакцинацією.  
 
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19 11 2021 17:21
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