НОВИНИЩорічне опитування Cambridge Globalism Project показало, що більшість громадян країн Європейського Союзу підтримують запровадження COVID-сертифікатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більшість населення Євросоюзу підтримує COVID-сертифікати
ЗМІ відзначає, що з усіх країн, де проводилося опитання, абсолютна більшість населення виступила проти запровадження сертифікатів лише у Росії
Фото: Twitter
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на результати опитування.
Повідомляється, що в опитуванні YouGov (Cambridge Globalism Project) цьогоріч взяли участь більше 26 000 людей у 26 країнах, у т.ч. 10 країнах ЄС. Результати свідчать, що більшість громадян ЄС підтримують запровадження сертифікатів як частину боротьби з пандемією. Зокрема, запровадження сертифікатів підтримали 57% респондентів у Франції, 59% у Німеччині, 62% в Італії та 64% в Іспанії та Британії. Відзначається, що лише у Польщі сертифікати підтримали менше половини респондентів, а саме: 45% опитаних.
Також опитування проводилося у США та в Австралії, де сертифікати підтримали 51% та 69% опитаних відповідно. ЗМІ відзначає, що з усіх країн, де проводилося опитання, абсолютна більшість населення виступила проти запровадження сертифікатів лише у Росії.
Водночас, згідно з результатами YouGov, цього року більше людей заявляють, що вони незадоволені діями влади щодо протидії COVID-19. Зокрема, підтримка дій уряду знизилася в Німеччині, Італії та Польщі, але збільшилася у Франції та США.
Як повідомлялося, британські та австралійські науковці заявляють, що маски виявилися найефективнішим засобом боротьби з пандемією разом з вакцинацією.
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19 11 2021 17:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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