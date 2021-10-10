ФОТОУ столиці Італії тисячі людей вийшли на акцію протесту проти запровадження так званих паспортів здоров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
10 10 2021 10:04
У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів
Правоохоронці застосували водомети, аби перекрити протестувальникам доступ до резиденції уряду
Фото: twitter.com/repubblica
Про це повідомляє АВС.
Тисячі демонстрантів пройшли в суботу головними вулицями Рима на знак протесту проти постанови уряду про "паспорти здоров'я". Йдеться про документи, що підтверджують вакцинацію проти коронавірусу або свіжий негативний тест на COVID-19.
Фото: twitter.com/repubblica
Зазначається, що учасники маршу перекривали головні вулиці столиці Італії, що спричинило сутички з поліцією.
Фото: twitter.com/repubblica
"Правоохоронці застосували водомети, аби перекрити протестувальникам доступ до резиденції уряду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, "паспорти здоров'я" в Італії наберуть чинності 15 жовтня. Громадянам необхідно буде пред'являти їх, щоб отримати доступ до своїх робочих місць.
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