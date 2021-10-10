У Римі тисячі людей вийшли на акцію проти COVID-паспортів

У столиці Італії тисячі людей вийшли на акцію протесту проти запровадження так званих паспортів здоров'я.

Тисячі демонстрантів пройшли в суботу головними вулицями Рима на знак протесту проти постанови уряду про "паспорти здоров'я". Йдеться про документи, що підтверджують вакцинацію проти коронавірусу або свіжий негативний тест на COVID-19.

Фото: twitter.com/repubblica

Зазначається, що учасники маршу перекривали головні вулиці столиці Італії, що спричинило сутички з поліцією.

Фото: twitter.com/repubblica

"Правоохоронці застосували водомети, аби перекрити протестувальникам доступ до резиденції уряду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "паспорти здоров'я" в Італії наберуть чинності 15 жовтня. Громадянам необхідно буде пред'являти їх, щоб отримати доступ до своїх робочих місць.