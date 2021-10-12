МОЗ хоче звільнити від кримінальної відповідальності тих, хто купив підроблений COVID-документ

Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення

У МОЗ працюють над питанням вакцинації для тих людей, хто купив підроблений COVID-сертифікат.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в п’ятницю, 10 грудня, що транслювався на сторінці МОЗ у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди, які піддалися ковідному шахрайству та купили підроблені документи, на сьогодні потрапили у складну ситуацію. З одного боку - невакциновані особи знаходяться в зоні підвищеного ризику, з іншого - вони не можуть себе захистити, бо придбавши підроблений документ позбавили себе права на щеплення від COVID-19. Адже в електронній системі охорони здоров’я вже є відмітка про імунізацію, але неправдиву», - зауважив Ляшко.

Він також розповів про наявність випадків, коли особа зверталася до медичного закладу з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат, але медичні працівники в таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації.

«Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання до цих людей висувається принципова умова - вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення», - зазначив Ляшко.

За його словами, на практиці це виглядає наступним чином: людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, але хоче отримати щеплення від COVID-19, звертається до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації, лікар викликає правоохоронців і вони фіксують наявність у особи фейкового документа, який одразу вилучається для проведення в майбутньому експертизи. Також, зауважив Ляшко, проводяться відповідні процесуальні дії.

Міністр підкреслив, що за цим фактом працівники Національної поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений СOVID-документ, стає його учасником.

«Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого СOVID-документа, і також своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину», - наголосив Ляшко.

Водночас він зауважив, що статус «учасника кримінального провадження» з людини знімається за клопотанням прокурора через суд.

«Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ. Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності, то це осіб, які виступили організаторами або брали участь у таких злочинах. Вони свідомо стали на цей шлях з бажанням заробити на пандемії і будуть нести за свої дії передбачену відповідальність відповідно до законодавства», - наголосив міністр.

Окрім того, Ляшко повідомив, що на розгляді парламенту перебуває законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» (реєстраційний номер 6084), яким пропонується визначити окрему норму, яка передбачить кримінальну відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Ляшко зауважив, що ця норма містить положення про звільнення від відповідальності осіб, які використовували підроблені документи, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, якщо вони добровільно заявили про ці факти відповідним органам.

«Наразі законопроєкт готується до другого читання. Відповідно за виготовлення та продаж підроблених документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, наставатиме відповідальність у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років», - повідомив міністр.

Як повідомлялося, напередодні заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що Міністерство охорони здоров’я ініціює відсторонення керівників тих медичних закладів, де співробітники були залучені до продажу COVID-документів.