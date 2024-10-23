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Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня – Ляшко

23 жовтня 2024, 11:37
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня – Ляшко
Фото: РБК-УКРАЇНА
Проте міністр охорони здоров'я у відставку йти не планує.

Центральну медико-соціальну експертну комісія планують ліквідувати до кінця поточного тижня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише агенція Укрінформ

"До кінця цього тижня ми приймемо розпорядження Кабінету міністрів України, яке у нас ліквідує центральну МСЕК. Ми до цього готувалися, укріплюючі матеріально-технічну базу саме підпорядкованого інституту в місті Дніпро. Оскільки ми бачили, що центральна МСЕК – це тільки була експертиза візуальна, потім люди направлялись на клінічні бази в Дніпро і Вінницю", - заявив Ляшко.

Разом з тим, він сказав, що у відставку не збирається, бо голови МСЕК не перебувають у підпорядкуванні МОЗ. 

Вчора, 22 жовтня, Зеленський провів засідання РНБО по ситуації з медико-соціальними експертними комісіями і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Після чого президент заявив, що має бути і персональна відповідальність через цю ситуацію в центральних органах влади – по вертикалі контролю за МСЕК.

Пізніше своїм указом Зеленський всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року.

 

міністерство охорони здоров'ямедико-соціальну експертну комісіяВіктор Ляшко

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