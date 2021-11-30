З 6 грудня в Україні посилюють карантин для "жовтої" зони. Які обмеження?

В Україні з 6 грудня посилюють обмеження у регіонах, що перебувають у "жовтій" зоні карантину, а також зменшують термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів про щеплення однією дозою.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 30 листопада, зазначає Громадське.

Відповідні зміни до постанови №1236 уряд ухвалив на засіданні 24 листопада.

Нові обмеження

Раніше бізнес міг обирати, як працювати у "жовтій" зоні: не перевіряти документи про вакцинацію/негативний тест і працювати з обмеженням площі або перевіряти документи та працювати без певних обмежень площі. Нові правила такого не передбачають.

Заклади культури, ресторани, спортзали, басейни можуть працювати, тільки якщо весь персонал вакцинований принаймні однією дозою, має негативний тест чи сертифікат про одужання. Це ж стосується і відвідувачів.

Крім того, заклад громадського харчування може працювати на доставку та з замовленнями з собою, якщо там не дотримуються вимоги щодо вакцинації/тесту/сертифікату про одужання.

Уряд також вніс нові правила щодо пасажирських перевезень у "зеленій" та "жовтій" зоні. Так, у міському та внутрішньообласному трансорті забороняється перевезення більшої кількості пасажирів, ніж сукупна кількість місць для сидіння на 50% місць стояння.

У "жовтій" зоні залишається чинною заборона роботи закладів освіти:

якщо менш ніж 100% співробітників вакцинувалися принаймні однією дозою;

якщо на самоізоляції перебувають більш ніж 50% учнів та співробітників.

"Жовті" сертифікати

Після першого щеплення в "Дії" можна отримати "жовтий" COVID-сертифікат. Наразі він дійсний 120 днів, а з 6 грудня його термін скорочується до 30 днів.

В Україні щеплення роблять чотирма препаратами, інтервал між першою та другою дозою для вакцин різний:

AstraZeneca - 28 днів;

Pfizer - 21-28 днів;

CoronaVac - 14-28 днів;

Moderna - 28 днів.

Перевірка сертифікатів

Громадські заклади повинні перевіряти не лише наявність сертифікатів. Так, для перевірки потрібно зчитати QR-код із сертифіката через додаток "Дія". Після зчитування на смартфоні людини, яка перевіряє, висвітиться, чи чинний документ.

Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 10 554 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 646), Полтавській (875) та Донецькій (706) областях.