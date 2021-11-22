Дві області виходять із "червоної" зони карантину - МОЗ
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 22 листопада, зазначає "Громадське".
Луганщина та Львівщина опинились у "червоній" зоні 30 жовтня. За словами Ляшка, тепер області покидають цей рівень обмежень відповідно до карантинних індикаторів.
У Луганській області рівень госпіталізацій станом на 21 листопада становить 52,8 на 100 тисяч населення. Ще 19 листопада цей показник був 57 на 100 тисяч. Цільовий показник - менш ніж 60 госпіталізацій на 100 тисяч.
Крім того, у регіоні заповнено 43% ліжок із киснем, а цільовий показник - менш ніж 65%. Рівень захворюваності на Луганщині - 601 випадок на 100 тисяч населення, цільовий показник - менш ніж 75 випадків.
У Львівській області рівень госпіталізацій станом на 21 листопада - 57,5 на 100 тисяч населення, а 19 листопада було 58,8 на 100 тисяч.
Завантаженість ліжок із киснем у регіоні наразі 59,3%. А рівень захворюваності - 492 випадки на 100 тисяч.
Тож цього тижня МОЗ ініціює засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалює рішення стосовно входження областей у різні зони та виходу з них.
Нагадаємо, що 22 листопада в Україні зафіксовано 7 464 нові випадки коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.
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