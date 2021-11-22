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Дві області виходять із "червоної" зони карантину - МОЗ

Луганщина та Львівщина опинились у "червоній" зоні 30 жовтня. За словами Ляшка, тепер області покидають цей рівень обмежень відповідно до карантинних індикаторів
Луганська та Львівська області покинуть "червону" зону карантину цього тижня.
Дві області виходять із "червоної" зони карантину - МОЗ Фото: Українська правда

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 22 листопада, зазначає "Громадське".

Луганщина та Львівщина опинились у "червоній" зоні 30 жовтня. За словами Ляшка, тепер області покидають цей рівень обмежень відповідно до карантинних індикаторів.

У Луганській області рівень госпіталізацій станом на 21 листопада становить 52,8 на 100 тисяч населення. Ще 19 листопада цей показник був 57 на 100 тисяч. Цільовий показник - менш ніж 60 госпіталізацій на 100 тисяч.

Крім того, у регіоні заповнено 43% ліжок із киснем, а цільовий показник - менш ніж 65%. Рівень захворюваності на Луганщині - 601 випадок на 100 тисяч населення, цільовий показник - менш ніж 75 випадків.

У Львівській області рівень госпіталізацій станом на 21 листопада - 57,5 на 100 тисяч населення, а 19 листопада було 58,8 на 100 тисяч.

Завантаженість ліжок із киснем у регіоні наразі 59,3%. А рівень захворюваності - 492 випадки на 100 тисяч.

Тож цього тижня МОЗ ініціює засідання Державної комісії з надзвичайних ситуацій, яка ухвалює рішення стосовно входження областей у різні зони та виходу з них.

Нагадаємо, що 22 листопада в Україні зафіксовано 7 464 нові випадки коронавірусуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

 
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22 11 2021 14:45
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