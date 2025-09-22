Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сили оборони знищили російський склад дронів та боєприпасів на Луганщині

22 вересня 2025, 11:59
Сили оборони знищили російський склад дронів та боєприпасів на Луганщині
Фото: Xinhua
Ворог намагався організувати видачу боєприпасів для 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки на Луганщині.

Сили оборони атакували російський пункт розподілу дронів та знищили склад боєкомплектів.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог намагався організувати видачу боєприпасів для 17 танкового полку 70 мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки на Луганщині, а також роздати для потреб армії, що діє на Донеччині, понад 19 тисяч БпЛА різних типів.

Ворожі вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії.

У другому випадку вантаж складався з різних БпЛА, зокрема, "Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич". Також були потрібні комплектуючі — акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)

Бійці ОСУВ "Дніпро" 29 серпня атакували логістичний пункт розподілу дронів і знищили великі запаси ударних БпЛА.

А 18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ знищили полковий склад БК росіян на Луганщині. На додачу до боєприпасів згорів і транспорт ворога.

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованого Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перший випадок ураження таких літаків у світовій практиці.

