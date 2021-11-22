МОЗ ініціює посилення карантинних обмежень для "жовтих" зон у частині вакцинації

Ляшко наголосив, що "Європа "палає" за другим колом, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий

Міністерство охорони здоров'я ініціює посилення карантинних обмежень для "жовтих" зон у частині наявності повного курсу вакцинації.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"МОЗ працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - і для працівників, і для відвідувачів", - сказав він на брифінгу в понеділок.

Ляшко наголосив, що "Європа "палає" за другим колом, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий, зокрема, "горять" Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди".

"Розслаблятися ще рано, потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватися протиепідемічних норм", - резюмував міністр.

Нагадаємо, що у Нідерландах другу ніч поспіль пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії коронавірусу - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотен.