Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли коронавірусні протести з заворушеннями, 28 затриманих

У Роттердамі, де за день до того поліція застосовувала зброю і затримали понад 50 людей, цього разу було спокійно
У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли протести проти підходів влади до протидії епідемії коронавірусу - в Гаазі, Рурмонді, Урку, Штейні та Бюнсхотен.
У Нідерландах другу ніч поспіль пройшли коронавірусні протести з заворушеннями, 28 затриманих Поліція в масках

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

У Гаазі заворушення стались у двох районах. Учасники подій палили дрібні об’єкти на вулицях і запускали важкі феєрверки. Хтось поцілив каменем у вікно швидкої, яка везла пацієнта, і розбив його. Повідомляють про сімох затриманих і п’ятьох постраждалих правоохоронців. 

В Урку поліцейських закидали феєрверками, вісьмох осіб затримали за те, що вони запускали їх або мали з собою. 

У Рурмонді в одному з районів десятки молодих людей закидали поліцію феєрверками. Поліція розігнала натовп і затримала щонайменш 12 людей, у яких були з собою феєрвеки та петарди, або як не показали ідентифікаційні документи. 

У Штейні в заворушеннях брали участь близько 60 молодих людей, які теж кидались петардами у правоохоронців. Повідомляють про одного затриманого. У Бюнсхотені з двадцять молодих людей запускали феєрверки і підпалили сміттєвий бак. 

В Ейндховені поліція заздалегідь почала чергувати на вулицях, тому що в Telegram-чатах були заклики до протесту, але у підсумку в місті було спокійно. 

Повідомляють про інциденти і на двох стадіонах у зв’язку з тим, що матчі з присутністю глядачів заборонили. В одному випадку фанати все одно прорвалися на стадіон під час гри і вийшли на поле, через що матч зупиняли; під іншим молоді люди почали кидатись феєрверками у поліцію.  

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на три тижні для стримування поширення коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2021 12:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.